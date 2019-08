Erik de Vogel overspoeld met complimenten: ‘Leuk dat baardje!’

De vakantieperiode is volop aan de gang, ook voor Erik de Vogel en zijn geliefde Caroline de Bruijn. De twee genieten van de zon in Frankrijk en daar laat vooral de acteur, die we beter kennen als Ludo Sanders, zich van een andere kant zien.

Vorige week bleek al uit een kiekje dat ‘Ludo’ er héél anders uitziet op vakantie, en ook nu is weer te zien dat Erik voor een meer ontspannen look gaat op vakantie.

Zomer

Op hun gezamenlijke Instagramaccount plaatst het stel de romantische foto. “Romancing Cote d’Azur. View from our summer hide out”, schrijft het GTST-koppel erbij. “This is really IT!”

Lovende woorden

De fans van ‘Ludo en Janine’ raken niet uitgepraat over de nieuwe look van Erik. Zijn nieuwe uiterlijk wordt de hemel ingeprezen, en dat heeft alles te maken met het zijn gezichtsbeharing. “Staat je leuk die baard, Erik!”, luidt een van de reacties. Ook iemand anders laat weten: “Leuk dat baardje!” Een ander steekt de draak ermee: “Weer die man met baard naast je… wie is dat toch?”

Tip

Een van de volgers van het stel heeft een suggestie voor de makers van GTST, de soap waar beide acteurs een grote rol in spelen. “Ludo met een baard, het zou hem nog mysterieuzer maken dan dat hij al is”, tipt iemand.

Lees ook

Ludo, is that you? GTST’s Erik de Vogel ziet er wel héél anders uit op vakantie



Liefde

Niet alleen in de soap zijn Erik en Caroline (het grootste deel van de tijd) als setje te zien, ook in real life gaan de twee als stel door het leven. Het stel heeft naast een soapdochter dan ook een echte dochter, genaamd Solane. En zo ziet zij eruit.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: ANP, Instagram