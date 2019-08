Het nieuwe seizoen van ‘GTST’ komt steeds dichterbij en daarmee is de welverdiende vakantie van Caroline de Bruijn (57) en Erik de Vogel (58) tot een einde gekomen. De twee zijn vandaag weer aan het werk gegaan, maar dat doen ze niet voordat ze een laatste romantische vakantiefoto hebben gedeeld.

Na een heerlijke vakantie in Frankrijk zijn ‘Ludo en Janine’ weer terug in Nederland, waar ze hun vrije dagen goed afsluiten. “Romancing our last vacation day… beach walk Bloemendaal, squeezing everything out of our summer break from our studio”, schrijven de twee bij het strandkiekje. “Kick off tomorrow, recording 30th season GTST!”

Baardje

Net als op eerdere vakantiefoto’s is te zien dat Erik zijn scheerapparaat de laatste tijd laat voor wat het is. Fans vragen zich dan ook één ding af nu het acteurskoppel weer aan het werk gaat: “Blijft de baard staan?”, klinkt het. Een antwoord van ‘Ludo’ zelf krijgen zijn volgers niet, maar zijn fans zijn het er wél unaniem over eens dat de acteur zijn haargroei niet moet weghalen. Zo reageert iemand: “Baard laten staan!”

Liefde

Niet alleen in de soap zijn Erik en Caroline (het grootste deel van de tijd) als setje te zien, ook in real life gaan de twee als stel door het leven. Het stel heeft naast een soapdochter dan ook een echte dochter, genaamd Solane. En zo ziet zij eruit.

Beeld: ANP, Instagram