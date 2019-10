Erica maakt zich grote zorgen om Martien Meiland: ‘Hij blijft maar vliegen’

Erica maakt zich grote zorgen om Martien. De Meilandjes werken dag en nacht om hun chateau tot in de puntjes te verzorgen, maar dat gaat de flamboyante kasteelheer niet in de koude kleren zitten.

Door de verbouwing is Martien namelijk heel wat afgevallen. In een interview met Patty Brard voor het programma Zo goed als nieuw uit Erica haar zorgen. “Hij moet echt rustiger aan gaan doen. Hij blijft maar vliegen. Kijk nou hoe mager hij eruit ziet, hij is net een cocktailprikker!”

Geen rust

Maar die rust gaat er waarschijnlijk niet echt komen. Want hoewel ze heel december geen gasten ontvangen, betekent dat niet dat de familie achterover kan gaan leunen. Nee, de verbouwing van de ruïne staat dan op de planning. Al met al hoopt Erica wel dat Martien een stapje terug doet.

Héél veel Martien

Martien en zijn gezin zijn bij het grote publiek vooral bekend van Chateau Meiland. De populaire serie is inmiddels genomineerd voor een Gouden Televizier-Ring en veel collega-BN’ers duimen voor een overwinning van de Meilandjes. Inmiddels is Martien dan ook vaker op televisie te zien dan in zijn chateau. Hij is een vast panellid in de doorstart van Ranking the Stars en binnenkort maakt hij zijn debuut als presentator in zijn eigen programma Cash or Trash.

Ik vertrek

In eerste instantie werden Martien en zijn vrouw Erica bekend door het programma Ik vertrek, waarin het stel een kasteel omtoverde tot een succesvol hotel. Dit hielden de twee niet al te lang vol; wegens heimwee keerden ze na twee jaar weer terug naar Nederland.

