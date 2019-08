Erica Meiland openhartig over haar relatie én seksleven met Martien

Erica en Martien kennen we natuurlijk allemaal als het getrouwde stel uit het hilarische televisieprogramma ‘Chateau Meiland’.Na gescheiden te zijn en de flamboyante man jaren geleden uit de kast kwam, zijn de twee tóch opnieuw in het huwelijksbootje gestapt. Hoe dat allemaal zo gelopen is? Erica doet een boekje open over haar relatie met Martien én hun seksleven.

Toen Martien zestien jaar geleden uit de kast kwam, viel dat rauw op het dak van Erica. “Dat was heel heftig”, vertelt ze aan Weekend. “De kinderen waren nog klein en ineens vertelde mijn man me dat hij me ging verlaten omdat hij zich doodongelukkig voelde. Mijn hele wereld stortte in. De verwarring was zo groot, dat ik niet meer met hem om wilde gaan.”

Ze vervolgt: “Nadat het verdriet was ingedaald en ik me zo goed en kwaad als ik kon bij de situatie had neergelegd, kwam de boosheid en ging ik hem van alles verwijten.”

Maar na een tijdje bleek dat de twee niet zonder elkaar konden. De twee trouwden opnieuw, maar dat betekent niet dat er iets is veranderd aan de geaardheid van Martien. Ze zijn dan ook niet verliefd op elkaar en er is geen sprake van seksuele aantrekkingskracht. “We consumeren onze liefde voor elkaar nu op een andere manier”, legt Erica uit. “Ik krijg regelmatig de vraag waarom ik in godsnaam met Martien getrouwd ben, hij is toch al immers jaren uit de kast. Ik vind dat zo’n stomme vraag. Alsof liefde alleen maar kan bestaan als je die ook lijfelijk bedrijft. Ik ben stapelgek op die man en ik durf wel voor hem te antwoorden dat dit wederzijds is. Wat maakt het dan verder uit?”

Liever Netflixen

Of Erica haar seksleven met Martien mist? “Geen moment”, geeft ze toe. “Wat wij met elkaar hebben, overstijgt het seksuele. Het lijkt wel alsof mijn lichaam die afdeling even op slot heeft gezet. Dat komt me goed uit, want de weinige uren die ik naast het vele werk op het chateau nog over heb, besteed ik liever aan het kijken naar een goede film op Netfix en een paar uur heerlijke slaap dan aan een potje rollebollen.”

Seizoen 2

Martien en Erica zullen binnenkort te zien zijn in het tweede seizoen van Chateau Meiland. In de nieuwe afleveringen zal onder meer te zien zijn hoe de familie Meiland verder gaat met de verbouwingen van het huis en de tuin, maar óók al de eerste gasten ontvangt. Daarnaast steken ze de handen uit de mouwen om de eerste bruiloft op bij Chateau Marillaux te organiseren.

Ik vertrek

In eerste instantie werden Martien en zijn vrouw Erica bekend door het programma Ik vertrek, waarin het stel een kasteel omtoverde tot een succesvol hotel. Dit hielden de twee niet al te lang vol; wegens heimwee keerden ze na twee jaar weer terug naar Nederland.

