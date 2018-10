Lachen én huilen met Michael Bublé in een nieuwe Carpool Karaoke

Michael Bublé (41) had jarenlang het imago van de ‘ideale schoonzoon’, maar dát is hij na een paar schuine grappen in Carpool Karaoke wel kwijt. De zanger nam plaats op de passenger seat bij James Corden.

Lach en een traan

Normaal gesproken is de sfeer in Carpool Karaoke een stuk meliger. In deze aflevering zie je ook tranen. Corden interviewde de zanger in het kader van de Stand Up Against Cancer-campagne, die momenteel gaande is in de VS. De ziekte van Michaels vijfjarige zoon Noah, die op jonge leeftijd een tumor in zijn lever bleek te hebben, hakt er nog altijd in bij de zanger. Inmiddels gaat het weer goed met Noah, hij is kankervrij verklaard, maar zijn gezin en carrière bleven ternauwernood heel onder de stress.

Toekomst

De zorgen over Noah begonnen eind 2016, waardoor Bublé zijn promotietour plotseling afzegde. Onlangs meldde een Engelse krant dat Bublé na het uitbrengen van zijn album Love (november) zijn microfoon definitief op zou bergen. Inmiddels heeft de artiest dit ontkend.

Bron: Superguide | Beeld: Hollandse Hoogte