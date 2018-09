Zo lief! Emmy-winnaar vraagt vriendin ten huwelijk tijdens dankspeech

Eén van de winnaars bij de Emmy Awards heeft van de gelegenheid gebruikgemaakt om zijn partner ten huwelijk te vragen tijdens zijn dankspeech. Glenn Weiss, die won voor zijn regie van de Oscars, kreeg een “ja” als antwoord van vriendin Jan Svendsen.

Hoe romantisch!

De regisseur vertelde eerder in zijn speech dat zijn winst dubbel voelde, omdat hij twee weken geleden zijn moeder verloor. Daarna bedankte hij zijn collega’s en familie, en eindigde bij Jan. “Weet je waarom ik je niet graag mijn vriendin noem? Omdat ik je mijn vrouw wil noemen”, zei hij op het podium.

Op één knie

Toen zijn vriendin eenmaal naast hem stond, ging Weiss op één knie en vroeg Jan ten huwelijk met de ring van zijn moeder. “Aan mijn broers en zussen: ik heb ‘m niet gejat, pa weet ervan”, grapte hij daarbij.

Bekijk het heerlijk aandoenlijke moment in onderstaande video:

