De Sint dobbert nog ergens voor de kust van ons koude kikkerlandje, maar stiekem zijn we met ons hoofd al volop bezig met de kerstdagen. De versiering, de cadeaus, de diners en natuurlijk de waanzinnige sfeer, die mede bepaald wordt door de mooiste kerstreclames die bedrijven jaarlijks de wereld in slingeren. Het eerste pareltje is inmiddels al opgedoken.

Lees ook

Serieuze concurrentie voor Tony’s: deze Kerst-chocorepen zijn om wild van te worden

Allemachtig prachtig

Het Britse warenhuis John Lewis is een kei in het maken van kerstcommercials die je recht in het hart raken en gooit ook dit jaar weer bijzonder hoge ogen met hun spotje.

Your song, Eltons life

In de hoofdrol dit jaar: niemand minder dan Sir Elton John. We zien de nu 71-jarige zanger alleen in zijn kerstig versierde huis achter zijn piano zitten. Zodra hij de eerste tonen van zijn hit Your Song inzet, worden we meegenomen in zijn gedachten, langs diverse hoogtepunten uit zijn carrière.

Levensveranderend

De video heeft een klein Benjamin Button-effect; we zien Elton steeds jonger worden, tot we terug zijn bij een klein jongetje dat voor Kerstmis zijn allereerste piano krijgt. De boodschap: sommige cadeaus zijn méér dan zomaar een presentje en kunnen life changing zijn.

Rocketman

Stiekem is de commercial niet alleen maar reclame voor het warenhuis. Komende zomer verschijnt de film Rocketman, over het leven van de popster. Dat de zanger zo de film zou promoten, valt niet bij iedereen even goed. Wij hebben er eerlijk gezegd weinig problemen mee. We love de boodschap, de sfeer, Elton en kijken óók uit naar de film (je vindt de trailer onderaan dit artikel).

De kerstreclame:

De eerste beelden van de film Rocketman:

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: YouTube | Beeld: Still