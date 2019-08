Wordt Ellie Lust de nieuwe presentatrice van dit populaire programma?

‘Opgelicht?!’, de show die oplichters en andere zwendelaars opzoekt en ontmaskert, krijgt mogelijk een nieuwe presentator. Volgens entertainmentblad ‘Weekend’ wordt Jaap Jongbloed binnenkort vervangen. De beoogde opvolger is ex-agente Ellie Lust, aldus ‘Weekend’.

Van korps naar camera’s

Begin dit jaar werd bekend dat Ellie Lust bij Opgelicht?! aan het werk ging als politie-expert. De oud-agente verliet eind 2018 de politie, nadat ze moest kiezen tussen een televisiecarrière of haar werk voor het korps.

Niet te spreken over politie

Sinds haar vertrek bij de politie liet Ellie zich een paar keer negatief uit over de cultuur bij haar oude werkgever. Volgens de oud-woordvoerster heeft de politie wel zijn mond vol over diversiteit, maar reageren collega’s onderling op de Gay Pride met kotsende emoji’s. In een aflevering van Jinek meldde Ellie dat haar geaardheid waarschijnlijk mede de oorzaak was dat ze uiteindelijk voor het ultimatum werd gesteld.

Haat en liefde voor Lust

Ellie wordt door veel mensen gezien als een authentieke presentatrice, die haar politie-ervaring op de juiste manier inzet. Volgens anderen houdt de oud-agente wel érg veel van de camera en roept ze soms ook ergernis op. Zoals bij Johan Derksen bijvoorbeeld. Lust had kritiek op de inmiddels beruchte homo-uitspraken van Derksen, en waarschijnlijk komt het niet meer goed tussen de twee.

Van Jongbloed naar vers bloed?

De presentatie van Opgelicht?! is nu in handen van Jaap Jongbloed; hij nam de populaire show in 2016 over van Antoinette Hertsenberg. Hij presenteert verder EenVandaag én is de vervangende presentator van Opsporing Verzocht.

Lees ook

Kiekje uit de oude doos: zo zag Ellie Lust er als kind uit

Nieuw succes voor Ellie?

Ellie Lust had veel succes met haar politieprogramma Ellie Op Patrouille, maar scoort de laatste tijd wisselvallig als het gaat om de kijkcijfers. Opgelicht?! is een mooie kans voor de presentatrice en al bijna twintig jaar een bewezen hit. Als de geruchten kloppen, uiteraard.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: Superguide | Beeld: ANP