Oh baby! Ellen Hoog is in verwachting van haar eerste kindje

Tijd voor beschuit met muisjes, want Ellen Hoog (32) is zwanger! De voormalig hockeyster heeft het blijde nieuws zojuist bekendgemaakt via sociale media.

Ellen en haar man Kelvin de Lang verwachten hun eerste kindje. ‘Baby on board’, schrijft de topsporter bij de aankondiging, waarbij ze ook de eerste echofoto laat zien.

Huwelijk

Ellen en Kelvin zijn vijf jaar samen. De twee trouwden vorige zomer in het romantische Toscane, in het bijzijn van onder anderen Sven Kramer en Naomi van As.

Zoals te zien is op de foto heeft Ellen haar zwangerschap bekendgemaakt met een rits echofoto’s in haar hand. Ze is niet de eerste BN’er die op deze manier heeft onthuld in verwachting te zijn (kijk zelf maar); spotten we hier een trend?

Samen zwanger

Ellen kan haar zwangerschapsgeluk delen met haar beste vriendin Naomi van As; zij maakte eind april wereldkundig in verwachting te zijn van haar eerste kindje met Sven Kramer. De babybuik van Naomi groeit al flink, zo is te zien op verschillende foto’s. Zo bijzonder!

