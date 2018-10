Ellen Hoog doet voor het eerst boekje open over zwangerschap

Een kleine maand geleden maakte Ellen Hoog (32) bekend in verwachting te zijn van haar eerste kindje met Kelvin de Lang. Meer dan dat er een ‘baby on board’ is, liet de voormalig hockeyster er niet over los. Tot nu.

In een interview met Shownieuws vertelt Ellen dat ze enorm uitkijkt naar de komst van de kleine spruit. Ook verklapt ze hoe de zwangerschap haar af gaat. ‘Ik voel me gewoon heel goed’, zegt ze. ‘Geen last van hormonen of misselijkheid.’

Geslacht

Of het stel een jongetje of meisje verwacht, houden ze nog even voor zichzelf. ‘Ik ga jullie nog verrassen’, aldus de zwangere Ellen. Daarbij laat ze wel vallen dat zij en Kevin al weten wat het geslacht van hun eerste kindje is.

Getrouwd

Ellen en Kelvin zijn vijf jaar samen. De twee trouwden vorig jaar in de zomer in het romantische Toscane, in het bijzijn van onder anderen Sven Kramer en Naomi van As.

