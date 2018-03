Hockeysters Ellen Hoog en Naomi van As krijgen eigen tv-programma

Ellen Hoog en Naomi van As zijn binnenkort met hun eigen programma op televisie te zien. Dat maakte Talpa TV vandaag bekend. In Ellen & Naomi: 24 uur mandekking gaan de voormalig tophockeysters een etmaal op pad met bekende Nederlandse mannen.

Vleeskeuring

Zo trekken ze onder meer op met Johnny de Mol, Gerard Joling, Afrojack, Jandino Asporaat en André Hazes. In elke aflevering testen de dames hun kennis over de man in kwestie, beoordelen ze hem op sexappeal, intelligentie, humor, sportiviteit en hoffelijkheid en kijken ze na de 24 uur of hun oordeel over hem is veranderd.

Vermakelijk duo

Dat de twee sportheldinnen, die tevens goede vriendinnen zijn, samen een vermakelijk duo vormen, blijkt onder meer uit onderstaande video. Zender SBS6 zendt de eerste aflevering van Ellen & Naomi: 24 uur mandekking uit op 1 mei om 21.30 uur.

Beeld: Still uit video