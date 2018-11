Wauw: Ellen Hoog deelt vol trots foto van haar al flinke babybuik

Naomi van As, wie onlangs bevallen is, en Ellen Hoog zijn hele goede vriendinnen en grote kans dat hun kindjes dat ook worden. Ellen is namelijk al een paar maanden zwanger en haar babybuikje is flink aan het groeien!

Ellen maakte begin september bekend een kindje te verwachten met haar man Kelvin de Lang. Hoe ver ze al precies is, is niet duidelijk. Een feit is in ieder geval dat Hoog straalt tijdens haar zwangerschap. ‘Photobomb!’, schrijft de voormalig hockeyster op Instagram. ‘Boy or girl?’

Beeld: ANP, Instagram