Wat groeit-ie al flink: Ellen Hoog deelt prachtige foto van babybuik

Ellen Hoog (32) is prachtig zwanger, zo blijkt maar weer uit de foto die bovenaan haar Instagramfeed prijkt. Hierop is de voormalig hockeyster te zien met een ontblote buik. Enne, die is duidelijk al flink gegroeid!

‘Lekker uitbuiken na de kerst’, schrijft Ellen bij het gelukzalige kiekje.

Lieve reacties

Haar volgers hebben alleen maar lovende woorden over voor de foto. ‘Oh wow, wat ben je mooi zwanger, Ellen, wordt zo’n mooi kind!’, luidt een van de reacties. Een ander schrijft: ‘Prachtig buikje!’

Eerste kindje

Half september maakten Ellen en haar geliefde Kelvin de Lang bekend in verwachting te zijn van hun eerste kindje. Vorige maand onthulde het stel het geslacht van hun spruit.

Beeld: ANP, Instagram