Wat een knapperd: Ellen Hoog deelt duidelijke foto van pasgeboren dochtertje

Eind februari zijn Ellen Hoog en haar geliefde Kelvin de Lang de trotse ouders geworden van Bowie Mae. Sindsdien hebben we een paar keer een glimp van het meisje mogen opvangen, maar nu brengt de voormalig hockeyster haar dochter pas écht goed in beeld.

Op Instagram deelt de kersverse moeder een foto waarop het koppie van Bowie goed te zien is. “Liefst bijt ik de hele dag in deze wangetjes”, schrijft ze erbij. Het meisje is inmiddels iets meer dan 4 weken oud.

Lees ook

Ellen Hoog doet voor het eerst boekje open over zwangerschap

Verliefd

Niet alleen Ellen maar ook haar volgers zijn helemaal verliefd op de baby. Zo schrijft iemand: “Wat een dotje! Ze kijkt al zó pienter uit haar oogjes!” Een ander laat weten: “Och jeetje ja, wat een prachtig snoetje!”

De tekst gaat verder onder de foto.

Eerste kindje

Half september maakten Ellen en haar geliefde Kelvin de Lang bekend in verwachting te zijn van hun eerste kindje. Afgelopen december onthulde het stel het geslacht van hun spruit.

Getrouwd

Ellen en Kelvin zijn vijf jaar samen. De twee trouwden vorig jaar in de zomer in het romantische Toscane, in het bijzijn van onder anderen Sven Kramer en Naomi van As

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: ANP, Instagram