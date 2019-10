Toch meer aan de hand? Queen verwijdert foto van kleinzoon Harry en Meghan

Prins Harry en Meghan Markle zouden niet echt lekker liggen binnen het Britse koningshuis. Zo zou er geen contact zijn met broer William, maar ook niemand minder dan The Queen lijkt het stel nu aan de kant te hebben geschoven.

Verdwenen foto

Een foto van Harry en Meghan op het bijzettafeltje van de Britse vorstin zou namelijk op magische wijze verdwenen zijn uit Buckingham Palace. Toen Boris Johnson koningin Elizabeth bezocht in juli, stond er nog wel degelijk een lijstje. Maar toen deze week Hoge Commissaris van Grenada, Kisha Alexander-Grant, langskwam, was het in de verste verte niet te bekennen.

Nieuwe plek, of ‘geen’ plek?

Oplettende internetters ontdekten dat het lijstje niet langer op zijn plek staat. Natuurlijk wil dat niet direct zeggen dat de familie daadwerkelijk met elkaar overhoop ligt. De koningin zou haar foto’s wel vaker een nieuw plekje geven, dus het kan goed zijn dat ze een andere locatie in haar huis geschikter vond. Toch is het is op zijn minst opvallend te noemen.

Loodzware periode voor Meghan

In de nieuwe documentaire Harry & Meghan: An African Journey (in Nederland te zien bij Videoland) vertelt Meghan Markle openhartig over de bizarre hoeveelheid aan negatieve media aandacht die ze het afgelopen jaar over zich heen kreeg. Vooral de enorme media aandacht valt zwaar. “Elke vrouw – en helemaal een zwangere vrouw – is kwetsbaar. En als je dan een kleintje hebt en alles wat er gebeurt daar bovenop krijgt… Het is veel”, verzucht ze.

‘Het gaat niet goed’

Voorzichtig bedankt ze journalist Tom Bradby, want, zo legt ze uit: “Weinig mensen vragen aan me hoe het nu eigenlijk met mij gaat. Dank je wel daarvoor”. De journalist legt de vinger op de zere plek als hij constateert dat het afgelopen jaar pittig was. Als hij vraagt of hij kan concluderen dat het momenteel niet zo goed met haar gaat, knikt ze. “Ja.”

