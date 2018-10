Hoe leuk! Dit ‘Élite’-stelletje heeft in het echte leven óók een relatie

Ze waren al samen te zien in de hitserie La Casa de Papel en schitteren nu allebei in Élite. We hebben het natuurlijk over de acteurs María Pedraza en Jaime Lorente, die in het echte leven een setje blijken te zijn. Jep, je leest het goed!

Lees ook: Bingen maar! Voor deze nieuwe Netflix-parels blijf je thuis in oktober

In Élite kunnen hun personages Marina en Nano niet van elkaar afblijven, maar nu blijkt dat die liefde ook verder gaat dan op de set alleen. Fans dachten het al een tijdje en het lijkt erop dat de vermoedens bevestigd zijn. Het Spaanse tijdschrift Cuore heeft de twee namelijk hand-in-hand op de gevoelige plaat vastgelegd:

Los protas de #Elite, juntos y revueltos. La pareja de la serie que arrasa en Netflix también lo es en la vida real… Tenemos las fotos que confirman el romance de María Pedraza y Jaime Lorente. Y además, Miguel Torres ya es uno más en el clan Echevarría. pic.twitter.com/qoXw1pThzS — Revista CUORE (@cuore) 23 oktober 2018

De twee delen regelmatig kiekjes van elkaar op Instagram en worden vaak samen gespot. Dit roept al een tijdje de nodige vraagtekens op bij fans van La Casa de Papel en Élite.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Jaime Lorente Lopez (@jaimelorentelo) op 15 Okt 2018 om 3:14 (PDT)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Maria Pedraza (@mariapedraza_) op 18 Okt 2018 om 1:16 (PDT)

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: still teaser, Instagram