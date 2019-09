Elise Schaap open over miskraam: ‘Het verdriet bleef zo voelbaar’

Elise Schaap (37) is de trotse moeder van dochtertje Ava, maar wat niet veel mensen weten is dat ze nog een keer zwanger is geweest. De actrice doet in een openhartig interview uit de doeken over haar miskraam, omdat ze het taboe rondom het onderwerp wil doorbreken.

“Ik ben mijn naïviteit rondom zwangerschap even kwijt”, biecht de brunette op in de nieuwste editie van JAN. “Inmiddels heb ik van zo veel kennissen en vrienden gehoord dat ze ook iets hebben meegemaakt.”

Verdriet

Zelf heeft ze er helaas ook ervaring mee. Aan het begin van het tweede trimester van haar tweede zwangerschap, kreeg Elise te horen dat het hartje niet meer klopte. “Normaal gesproken is relativering mijn overlevingskracht”, aldus de actrice. “En ook al kan ik verstandelijk vrij snel rusten in het feit dat het dan niet zo had mogen zijn, het verdriet bleef zo voelbaar in mijn lichaam.”

Wake-up call

Al toen ze erachter kwam voor de tweede keer zwanger te zijn, deed ze een stapje terug van haar drukke carrière. “Ik wilde dat mijn lichaam weer gezond en sterk werd, voor dit kindje, en daarvoor moest ik het rustiger aan doen.” En nu weet ze helemaal hoe belangrijk het is om aan zichzelf te denken. “Ik ben wel wakker geworden. Ik ga het niet meer zo ver laten komen. Ik ga mezelf niet voorbijrennen. Ik ben geen moeder geworden om alleen maar te werken (…) In mijn geval komt mijn gezin echt op één.”

Lees ook

Dít is het gezin (haar ‘GTST’-man en hun dochtertje) van Elise Schaap

Liefdesverhaal

Elise is al jaren dolgelukkig met haar vriend Wouter de Jong (bekend van onder meer GTST #Milan). Er was een kleine pauze, want Elise is één keer vreemdgegaan. Toen ze net samenwoonden, zat Elise niet lekker in haar vel en werd ze verliefd op iemand anders. Gelukkig heeft de relatie de storm overleefd en kreeg het acteurskoppel in 2015 een dochtertje Ava.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Elise Schaap (@elise_is_here) op 19 Dec 2018 om 9:16 (PST)

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: RTL Boulevard | Beeld: ANP, Instagram