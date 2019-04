Dít is het gezin (haar ‘GTST’-man en hun dochtertje) van Elise Schaap

Actrice Elise Schaap zit op het hoogtepunt in haar carrière lijkt wel. Ze schittert onder andere in de serie Soof en is tevens te zien in de gloednieuwe reeks van de TV-Kantine. De typetjes-koningin is geliefd bij het publiek en wordt beschouwt als een uitzonderlijk talent.

Dertien jaar liefde

In haar privéleven is Elise dol gelukkig met haar vriend Wouter de Jong (bekend van onder meer GTST #Milan) met wie ze al dertien jaar samen is. Er was een kleine pauze, want Elise is één keer vreemdgegaan. Toen ze net samenwoonden, zat Elise niet lekker in haar vel en werd ze verliefd op iemand anders. Gelukkig heeft de relatie de storm overleefd en kreeg het acteurskoppel in 2015 een dochtertje Ava.

TV-Kantine

De carrière van de actrice gaat momenteel als een trein. Elise is te zien in Familie Kruys, waarin ze de rol van de Roemeense Ruxandra werkelijk briljant speelt – later dit jaar volgt het nieuwe seizoen. Ook schittert ze in de serie Soof en is ze sinds vorige week weer te zien in de TV-kantine, waarin ze in de huid van BN’ers als Olcay Gulsen en Famke Louise kruipt. Vorige week zagen we haar al als presentatrice en ontwerpster Nikkie Plessen; als je het ons vraagt één van haar beste imitaties.

