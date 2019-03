Eindelijk! Jane the Virgin seizoen 4 komt naar Netflix

Jane The Virgin-fans spits jullie oren! Netfix heeft aangekondigd dat ook het vierde seizoen naar de streamingdienst komt. En nog meer goed nieuws: volgende maand kan je al bingewatchen.

Lees ook: Yes! Charmed komt terug en dít zijn de drie nieuwe heksen-zusjes

Helaas betekent met de wederkeer van komedieserie Jane The Virgin ook dat het einde in zicht is. Huilen! Eerder liet The CW, de Amerikaanse zender waar de show te zien is, al weten dat de show naar vijf seizoen er een einde aan breit. Het nieuws komt dus niet volledig uit de lucht vallen (we waren nog in de ontkenningsfase).

In een presentatie op het South By Southwest-festival in Austin liet hoofdrolspeelster Gina Rodriguez vallen dat ze komend jaar het laatste seizoen zal filmen. Rodriguez vertelde dat ze van plan is meer te gaan regisseren. De actrice nam in het huidige, vierde seizoen van één aflevering de regie op zich. In haar praatje liet ze zich ontvallen dat ze dat volgend jaar, “in ons laatste seizoen”, vaker zou willen doen.

Gelukkig hebben we het nú over seizoen (en is het nog niet zover). Verwacht een seizoen om te smullen mét humor, liefde en achterbakse plannetjes. Bekijk hier alvast de promo:

Over Jane The Virgin

Jane is een jonge, ambitieuze Latina die maagd wil blijven tot haar huwelijk, maar per abuis geïnsemineerd wordt. En dus zwanger is! Haar moeder Xiomara, die al op jonge leeftijd zwanger werd van Jane, is bang dat Jane haar leven zal vergooien door de baby. Jane’s traditionele religieuze Latina-grootmoeder, Alba, moedigt haar juist aan om haar hart te volgen.

En dat is nog niet alles, want de baby daddy, wie heel toevallig de eigenaar is van het hotel waar Jane werkt en haar voormalige verliefdheid. Drama, drama, drama. We love it!

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties?

Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: RTL Boulevard | Beeld: Getty Images