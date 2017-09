Eindelijk: Eerste foto’s van prins Harry en Meghan in het openbaar

Meghan Markle werd dit weekend gespot bij een optreden van prins Harry, maar werd niet mét haar vriend gezien. Nu is het langverwachte moment dan toch daar: de tortelduifjes verschijnen eindelijk samen in het openbaar.

Hand in hand

Dat ze verliefd zijn, is heel duidelijk te zien. Harry en Meghan lachen en flirten wat af tijdens de derde dag van het sportevenement Invictus Games in Toronto. De twee hoeven hun relatie niet meer te verbergen. Na de wedstrijd lieten Harry en Meghan zich zelfs hand in hand fotograferen.

Koninklijk huwelijk?

Er wordt al maanden gefluisterd over een aanzoek, en volgens Britse media is er wéér een nieuwe aanwijzing dat de twee binnenkort in het huwelijksbootje stappen. Meghan draagt tijdens de wedstrijd een hagelwit overhemd dat bekend staat als ‘The Husband’. Is dit een verwijzing naar een koninklijk huwelijk?

Beeld: ANP