O nee! Het einde van Grey’s Anatomy is in zicht

Het einde van de succesvolle ziekenhuisserie Grey’s Anatomy is in zicht. “We werken ernaartoe”, zegt hoofdrolspeelster Ellen Pompeo in een interview met Us Weekly.

‘Meer tijd voor de kinderen’

Volgens Pompeo, die sinds 2005 op de buis is als arts Meredith Grey, hakken zij en bedenkster Shonda Rhimes samen de knoop door. Rhimes zei eerder door te gaan met Grey’s Anatomy tot Pompeo er genoeg van heeft. Dat lijkt nu het geval, de 48-jarige (really? wow) actrice wil meer tijd hebben voor haar drie kinderen. “Ik wil meer betrokken zijn bij hun levens nu ze ouder worden. Ze hebben me meer nodig, deze wereld is zo’n gekke plek.”

Zeg nooit ‘nooit’

Pompeo wil na het einde van Grey’s Anatomy, dat dit jaar aan het vijftiende seizoen begint, achter de schermen gaan werken. “Ik vind produceren heel interessant, ik ben er dol op. Het is het ene na het andere probleem oplossen.” Acteren is volgens Pompeo, die sinds haar 25e voor de camera staat, meer iets voor ‘jonge meiden’. “Je moet reizen, bent vaak weg. Maar ik zeg niet dat ik het nooit meer zal doen. Als het een geweldige kans is, grijp ik die natuurlijk.”

Aftellen

Momenteel is het veertiende seizoen van de serie te zien op televisie. Er komt na het aankomende vijftiende seizoen in ieder geval nog een zestiende reeks aan. Of dat dan ook direct het laatst seizoen zal zijn, is nog niet duidelijk.

