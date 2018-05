Foto’s: eerste publieke verschijning van Harry en Meghan sinds huwelijk

Wie dacht dat prins Harry en zijn kersverse vrouw Meghan Markle – nu dus de Duke en Duchess of Sussex – na hun sprookjeshuwelijk van afgelopen zaterdag op een paradijselijke huwelijksreis zouden gaan, had het mis. De twee moesten gisteren alweer druk aan het werk. Het prachtpaar woonde dinsdag een ceremonie in de tuinen van Buckingham Palace bij, waar Harry een speech gaf.

Lees ook

Hebben: hier vind je betaalbare lookalikes van Meghans trouwjurk

Jubileum

Er was een tuinfeest georganiseerd ter gelegenheid van aanstaande verjaardag van prins Charles, die komende november zeventig wordt. Er waren maar liefst 6000 gasten uitgenodigd, voornamelijk mensen betrokken bij het liefdadigheidswerk van Charles of bij zijn taken bij bepaalde militaire eenheden. Tijdens de speech van Harry schoot Meghan nog even in de lach toen haar husband werd aangevallen door een insect, wat behoorlijk lollige beelden (zie onder) opleverde.

Gewaagd?

Hoewel het Charles’ feestje was, waren alle ogen natuurlijk gericht op Meghan, nú al de favoriete royal van vele Britten. Gekleed in een prachtig, schelpwit jurkje gecombineerd met een strak, stijlvol linnen hoedje was Meghan het stralende middelpunt van het evenement. En hoewel haar jurkje keurig was, was-ie toch iets gedurfder dan we van de overige vrouwelijke leden van het Britse koningshuis gewend zijn.

Frisse wind

Boven de borst ging het ontwerp namelijk over in een doorzichtige stof, waardoor haar armen en schouders vrij ‘bloot’ oogden. Zou Meghan, wiens bruidsjurk met sexy boothals ook al als ‘gewaagd voor een royal’ gezien werd, zorgen voor een frisse modewind in de Britse paleizen? We kunnen niet wachten op wat nog komen gaat…

Manchester

Nog even terug naar het feestbeest: Prins Charles, de vader van Harry en prins William, is de troonopvolger van zijn moeder koningin Elizabeth II. The Queen, nu 92 jaar oud, lijkt vooralsnog niet van plan te zijn om plaats te maken voor haar zoon. Harry’s broer prins William is tweede in de lijn van opvolging. Hij woonde dinsdag in de kathedraal van Manchester een herdenking bij van de terroristische aanslag die in die stad een jaar geleden plaatsvond bij een concert van zangeres Ariana Grande en die 22 bezoekers het leven kostte.

En dan natúúrlijk, de beelden:

Very funny moment as The Duke of Sussex, watched by his new bride, gets bombed by bumblebee as he gives a warm and witty speech to mark Prince Charles’s 70th birthday pic.twitter.com/HTOeZzIJmr — Rebecca English (@RE_DailyMail) May 22, 2018

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: Hollandse Hoogte