Zien: de eerste verleidster van ‘Temptation Island’ is bekend

De opnames van het nieuwe seizoen van ‘Temptation Island’ zijn pas net begonnen, maar het programma is nu al het gesprek van de dag. Want heeft Rosanna nou verklapt dat ze wéér meedoet? De tijd zal het leren. Wat al wél bekend lijkt te zijn, is wie als een van de verleidsters onrust komt zaaien in het tropische oord.

Volgens het Belgische HLN luistert een van de verleidsters van ‘Temptation Island’ naar de naam Kimberly Herman. De 21-jarige Vlaamse komt uit Turnhout en werkt als serveerster in Club Roxy, in Antwerpen. Iets wat meteen opvalt aan haar Instagramaccount, is dat ze een connectie heeft met Billy en Andrea: twee meiden die vorig seizoen als verleidster te zien waren.

Thailand

Uit een Instagrampost van Rick Brandsteder blijkt dat de opnames van ‘Temptation Island’ dit keer in Thailand plaatsvinden. Wanneer we mogen genieten van onze ultieme guilty pleasure, is helaas nog niet bekend.

Bron: Telegraaf | Beeld: RTL, Instagram