Stop waar je mee bezig bent: híer is de eerste trailer van Fantastic Beasts 2

Harry Potter-fans konden vijf jaar na het aflopen van de filmreeks hun hart ophalen bij de start van de Fantastic Beasts-serie, waarvan het eerste deel in 2016 volle bioscoopzalen trok. Dit jaar is het éindelijk tijd voor het tweede, magische deel, Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald, en gisteravond verscheen de állereerste trailer van het nieuwe avontuur.

Johnny Depp

De twee minuten durende trailer belooft dat ons weer een pracht van een film te wachten staat. Verwacht een duistere sfeer, nieuwe gezichten, een flinke dosis dramatische muziek én Zweinstein! Van de grote vijand in het nieuwe verhaal, gespeeld door Johnny Depp, vang je in een van de laatste shots een eerste glimp op.

Spanning en sensatie

In het tweede deel van Fantastic Beasts maken we de overstap van New York naar Parijs. De wrede tovenaar Gellert Grindelwald is uit de gevangenis ontsnapt en hij zet zijn volgelingen in om zijn ‘volbloed-tovenaars-aan-de-macht’-missie te laten slagen. Aan Newt en Dumbledore om hier een toverstokje voor te steken.

‘Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald’ draait in Nederland vanaf 15 november in de bioscopen.

Beeld: Still uit video