Dít is de eerste magisch mooie teaser van Disney’s ‘Dumbo’ live action-remake

Nadat we eerder al lieten zien hoe sprookjesachtig mooi het olifantje Dumbo er uit zal gaan zien in langverwachte live action-remake van Disney, zijn er nu dan eindelijk de eerste bewegende beelden van de film verschenen. De zojuist verschenen teaser belooft dat ons een betoverend mooi bioscoopavontuur te wachten staat…

Lees ook

De live action-versie van ‘The Little Mermaid’ komt eraan en dít is de trailer

Grote oren, grote sterren

In de film maken we niet alleen kennis met het wereldberoemde kleine olifantje met de bizar grote flaporen, maar ontmoeten we ook circusdirecteur Max Medici (Danny DeVito), veteraan Holt Farrier (Colin Farrell), trapezeartiest Collete Marchant (Eva Green) en valse zakenman V. Vandemere (Michael Keaton).

Flappie

Het verhaal van de remake is losjes gebaseerd op de tekenfilm uit 1941. We zien hoe Dumbo opgenomen wordt in een circusfamilie. Vanwege zijn buitensporig grote oren wordt er flink de spot met hem gedreven, tot men ontdekt dat hij kan vliegen. Vervolgens koopt een rijke zakenman het circus met als doel het volledig uitbuiten van de vliegende olifant.

Betoverende beelden

Toen bekend werd dat niemand minder dan Tim Burton – die eerder fantasiespektakels als Edward Scissorhands, Sweeney Todd en Alice in Wonderland maakte – de regie van Dumbo voor zijn rekening nam, hadden we goede hoop op de komst van een betoverend mooie film. Na het zien van deze eerste, prachtige beelden weten we het zeker: de nieuwe Dumbo wordt minstens zo’n klassieker als het meer dan 75 jaar oude origineel.

Bekijk de teaser in onderstaande video. Dumbo draait vanaf 27 maart 2019 in de Nederlandse bioscopen.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: still uit video