Oooh, memories! De eerste NL-trailer van ‘The Hills: New Beginnings’ is hier

Eindelijk is de eerste trailer van ‘The Hills: New Beginnings’ uit! De Nederlands ingesproken video bevestigt dat de hitserie in ons kikkerlandje vanaf 30 juni te zien is op MTV, een week na de Amerikaanse kick-off.

Terug van weggeweest

In de originele serie volgden we een aantal ambitieuze vrouwen in Los Angeles die het proberen te maken in de harde (fashion) wereld. Hun zoektocht naar succes, liefde en bekendheid werd na zes seizoenen gestopt, maar ze zijn nu terug! Brody Jenner heeft dit keer de hoofdrol te pakken. Andere bekende gezichten zijn Heidi en Spencer Pratt, Audrina Patridge en Whitney Port. Een aantal jaartjes ouder -in sommige gevallen zelfs al papa of mama – en wijzer. Hópen we.

Nieuwkomers

Uiteraard is er ook wat vers vlees toegevoegd, onder wie de zoon van Pamela Anderson en actrice en model Mischa Barton. Enkele sterren uit de originele show hebben bedankt voor een rol in de reboot. Zo wilden Lauren Conrad en Kristin Cavallari.

The Hills: New Beginnings is vanaf 30 juni om 19:30 uur te zien op MTV. Wij kunnen nu al niet wachten!

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: Superguide | Beeld: MTV