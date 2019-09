‘Miljoenenjacht’ trapt af bij SBS6 en het is weer ouderwets genieten

Gisteravond ging het nieuwe seizoen van ‘Miljoenenjacht’ van start, voor het eerst op SBS6. De nieuwe reeks begon meteen goed: Jeroen uit Nederweert ging aan het eind van de avond naar huis met een dikke 444.000 euro.

Goede deal

Hij wees eerdere biedingen van de bank van 108.000, 173.000 en 300.000 euro af, om uiteindelijk – met nog vijf koffers in het spel – voor 4,5 ton op de knop te drukken. In zijn eigen koffer bleek 200.000 euro te zitten, een goede deal gesloten, dus.

Lekker spuien

Op een andere zender of niet, twitterend Nederland lijkt hoe dan ook blij dat het programma weer terug is. Er werd namelijk druk gereageerd op de uitzending. De altijd aanwezige berichten over Linda’s niet per sé goed staande kleding, foute kofferkeuzes vroeg in het spel, dubieus veel geluk voor één van de mensen in de zaal (hoezó twee keer prijs?!), commentaar op nieuwe spelelementen (met je #goudenfluit) en de natuurlijk veel te oude thuiswinnaar die het gewonnen geld nooit van d’r lang zal ze leven meer op krijgt. Jep. Het was weer ouderwets genieten.

De opvallendste reacties van het web:

When you bijna te laat bent omdat je vergeten was dat je door moest rijden naar SBS6 en daarom nog in je ochtendjas loopt #miljoenenjacht pic.twitter.com/P9J5XiizAp — Victor Hopman (@vic23) September 8, 2019

Linda heeft haar kleding op de deelnemers afgestemd. Ze hebben allemaal iets uit de wasmand getrokken.#miljoenenjacht — ✡P𝑜𝓃𝓉𝒽𝒾𝑒𝓊⚕ (@_Ponthieu_) September 8, 2019

Goed begin van het seizoen. De 5 miljoen weg.#miljoenenjacht pic.twitter.com/vYSwlcbWFv — Davey Moons (@daveydm) September 8, 2019

Manmanman ik win nog geen hema bon of ben en jerry ijs en deze is gewoon 2x aan de beurt. #postcodeloterij #miljoenenjacht — Elizabeth Liesbeth Wander (@Lieswr94) September 8, 2019

NIEEEET. Knappe Kevin tóch achter de desk.#miljoenenjacht — Davey Moons (@daveydm) September 8, 2019

Haha Kevin koos voor de koffer = auto. En toen werd hij ook nog gekozen om bij de desk te staan. Zou lachen zijn als hij ook nog eens de finale speelt 🤣 #miljoenenjacht — 𝒟𝒾𝒶𝓃𝒶 (@x_Diana_x) September 8, 2019

Zo, heeft Knappe Kevin wel alvast wat geld voor de benzine van z’n nieuw gewonnen auto.#miljoenenjacht — Davey Moons (@daveydm) September 8, 2019

#Miljoenenjacht #SBS📺

2 keer prijs

Ik vertrouw het niet 😡 — Boertje Pummel (@BoertjePummel) September 8, 2019

Oh een thuiswinnaar van 90. Uiteraard heel erg gegund #miljoenenjacht pic.twitter.com/qqcTdSS62T — Victor Hopman (@vic23) September 8, 2019

#miljoenenjacht valt weer op een bejaardencomplex…… die vrouw kan het nooit opmaken. kan de familie er weer om vechten. mijn tip mevrouw: huur elke week een jacht met mooie gigolo's en maak alles op…….. — WEG UIT NEDERLAND (@WEGUITNEDERLAND) September 8, 2019

Als de #goudenfluit maar geen fluitje van een cent wordt hé?! #Miljoenenjacht pic.twitter.com/XZgZ7LtGX3 — Sebastiaan Boers (@sebasboers) September 8, 2019

Dan kun je fluiten naar je centen, krijgt ineens een andere betekenis. #miljoenenjacht pic.twitter.com/J8WKXRYUUj — Wimpy (@humle_brygger) September 8, 2019

Wanneer je € 50.000 euro wint en je meteen de helft moet uitgeven bij Schoonenberg Hoorcomfort.#miljoenenjacht pic.twitter.com/ul3bOkWvjG — Niels (@Nielsvdr) September 8, 2019

Gouden fluit, vaag erotisch? Nog even en ik duik de koffer in hoor. #Miljoenenjacht pic.twitter.com/scjVup79iJ — Sebastiaan Boers (@sebasboers) September 8, 2019

Zei die oude vrouw die 444.000 krijgt van winston dat ze al aan de deur geweest waren??? Het zou gaan om een kleinigheidje. Weg verrassing, door gestoken kaart dus. #miljoenenjacht — Marco Derksen (@marcoderksen01) September 8, 2019

Normaal was #miljoenenjacht op rtl4 en #ExpeditieRobinson op RTL 5. Toen kon ik met 1 druk schakelen. Nu moet ik toch zeker 2x op die afstandsbediening drukken…. en dat op de zondagavond 🙄 — nielsplooij (@nielsplooij) September 8, 2019

Mag ik trouwens even weten wie het een goed idee vond om #MILJOENENJACHT en #ExpeditieRobinson op hetzelfde moment uit te zenden? Asking for a friend — Richard ♛ (@grafstemming) September 8, 2019

Bron: SBS6, Twitter | Beeld: Still