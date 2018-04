Chantal Janzen deelt eerste foto van zoontjes samen

Vorige week werd Chantal Janzen voor de tweede keer moeder. Op 29 maart beviel ze van zoontje Bobby en hoewel de presentatrice tot het clubje BN’ers behoort dat hun privéleven het liefst zo ver mogelijk van de pers en buitenwereld vandaan houdt, deelt ze vandaag toch een lieve foto van het nieuwe gezinsgeluk.

Lees ook

Deze presentatrice vervangt Chantal Janzen in ‘De jongens tegen de meisjes’

Een béétje in beeld

Uiteraard is Chantal übertrots op haar twee prachtige boys, dus dat een béétje delen met de wereld vindt ze best oké. Met de nadruk op ‘een beetje’, want heel goed krijgen de het nieuwe gezinslid niet te zien. Op de foto zit de kleine Bobby namelijk grotendeels verstopt achter zijn grote broer James (9), die zijn nieuwe broertje een liefdevolle knuffel geeft.

Aandoenlijk

Chantal en haar man Marco delen bijna nooit foto’s van James, dus het ziet ernaar uit dat ze Bobby ook zoveel mogelijk buiten de schijnwerpers zullen houden. Dat zou de reden zijn dat ze (bewust) de gezichtjes van de kids niet zichtbaar in beeld brengt. Toch is het plaatje enorm zoet en aandoenlijk om te zien.

Bobby and James❤️ A post shared by Chantal Janzen (@chantaljanzen.official) on Apr 5, 2018 at 12:30am PDT

Volg jij onze huishoudpagina al? Hier vind je al onze huishoudtips handig op een plek: www.facebook.com/flairathome.

Beeld: Peter Smulders