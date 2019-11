‘Story’ maakt eerste foto van André Hazes en Bridget Maasland

Het nieuws sloeg in als een bom: André Hazes en Bridget Maasland zijn verliefd. ‘Story’-fotograaf Edwin Smulders heeft gisteravond, op hun allereerste date na de bekendmaking van het nieuws, de eerste foto gemaakt van het kersverse showbizzkoppel.

Niet langer stiekem

Het verliefde stel laat er geen gras over groeien. Nu hun prille relatie bekend is, hoeven ze hun gevoelens voor elkaar niet meer te verbergen. Gisteravond dineerden ze in Soho House in het centrum van Amsterdam in restaurant Cecconi’s. Story-fotograaf Edwin Smulders legde André en Bridget vast na het romantische diner. Aansluitend gingen ze met de taxi huiswaarts.

Pijnlijke breuk

Zaterdag werd bekend dat André’s relatie met Monique Westenberg voorgoed voorbij is. Monique liet toen al doorschemeren dat André gevoelens heeft voor een andere vrouw “waar hij een tijdje contact mee heeft”. “Wie dit is, maakt het alleen maar nog pijnlijker”, stelde ze.

‘Het is mijn goed recht’

De zanger maakte niet veel later bekend dat het om Bridget Maasland gaat. “Sinds kort heb ik inderdaad contact met Bridget Maasland en we onderzoeken of we het leuk vinden samen”, verklaarde hij. “Uit respect naar de moeder van mijn zoon en naar hem toe heb ik dit verteld aan Monique. Het is mijn goed recht, we zijn immers al een tijdje uit elkaar en wonen niet meer samen.” Volgens Monique hebben zij en André echter pas vorige week definitief een punt achter hun relatie gezet.

Prille liefde

De presentatrice reageerde gisteren voor het eerst op haar romance met André. “We hebben het leuk. That’s it, eigenlijk”, vertelde ze in het radioprogramma van Frank Dane op 538. Ze benadrukt dat er nog geen sprake is van een relatie. “Laten we niet te hard van stapel lopen”, zei ze. “Dat moeten we nog uitzoeken, zo lang zien we elkaar nog niet.” Wel is ze smoorverliefd: “Hij is ook verliefd. Dat is wel leuk hè.”