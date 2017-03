Dít zijn de eerste drie BN’ers die meedoen aan Adam zkt. Eva VIPS!

Dit jaar nemen er een aantal bekende Nederlands deel aan het controversiële datingprogramma Adam Zkt. Eva VIPS. Gisteravond zijn de eerste drie namen bekend gemaakt. En dít zijn de waaghalzen die op het tropische oord zullen gaan daten in hun nakie.

De bekende Nederlanders die zich vrijwillig bloot zullen geven op televisie zijn: Sterretje, die we natuurlijk kennen uit Oh Oh Cherso. Cassius, die je kunt kennen uit de boyband B-Brave en Chaira Borderslee, een musicalster speelde in Fame, Hair en My Fair Lady.

Over de zoektocht naar het vinden van BN’ers die mee wilden doen aan het programma, zegt presentator Dennis Weening: “Het was gemakkelijker als we Bingo wilden gaan spelen met bekende mensen. De mensen die we gevonden hebben, moesten er wel allemaal even een nachtje over slapen. Het is natuurlijk niet zomaar wat.”

Wat de motivatie van de deelnemende BN’ers is? “Uiteindelijk is het wel zo dat ze allemaal écht op zoek zijn naar een partner.” Wij zijn heel benieuwd welke namen er nog meer zullen volgen. Ga jij kijken?

Bron: RTL Boulevard

Lees ook: