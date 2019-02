Zien: de eerste beelden van Yolanthe als politieagente in nieuwe serie

Hoewel Yolanthe Sneijder-Cabau onlangs een kinderkledinglijn lanceerde (met Xess Xava als model), keert ze nu toch weer terug naar haar roots: acteren. Zo is Yolanthe dit jaar te zien in de nieuwe spannende politieserie ‘DNA’ op SBS 6, waarin ze de hoofdrol vertolkt. De eerste beelden van Yolanthe als politieagente zijn zojuist vrijgegeven door haar manager, Xenia Kasper. En we moeten zeggen: het belooft erg spannend te worden!

In de politieserie speelt Yolanthe rechercheur Lana. Op Instagram krijgen we een voorproefje van Yo’s personage. Zo deelde Xenia een video van de opnames, waarin we rechercheur Lana samen met een collega langs zien gaan op de plek van de misdrijf. Bekijk hieronder de eerste beelden:

Dit bericht bekijken op Instagram Op de set van DNA in hilversum @yolanthecabau Een bericht gedeeld door xenia kasper (@xeniakasper) op 2 Feb 2019 om 3:57 (PST)

DNA

Het is nog niet duidelijk waar de beelden zich afspelen en wat er precies is gebeurd. Dat zullen we pas te weten komen wanneer de serie ‘DNA’ op de buis verschijnt. SBS 6 heeft aangekondigd de afleveringen pas over een aantal maanden uit te zenden. Gelukkig weten we al wel iets meer over de inhoud van de serie en wie erin te zien zullen zijn. Zo staan moord en doodslag centraal, maar is er ook veel aandacht voor Lana’s privéleven en dat van de andere personages. Die andere personages worden onder andere vertolkt door Loes Haverkort en Belinda van der Stoep.

