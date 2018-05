Dit zijn de eerste beelden van ‘Temptation Island VIPS’

Als we de eerste beelden mogen geloven, dan gaat het ook deze editie van Temptation weer helemaal mis. De korte trailer laat misschien nog maar weinig zien, maar precies genoeg om nieuwsgierig te worden naar wat er nu gebeurd is.

Want wát we zien, is niet mis. De verleidsters die zoals vanouds kennis mogen maken in het andere ‘kamp’, alle vier de vrouwen in tranen en wat gebeurt daar in bed? Niels lijkt ook niks geleerd te hebben van de vorige keer, want hij laat zich gewoon weer inpakken door een verleidster. En daar is Rosanna op zijn zachtst gezegd niet blij mee…

Drama

Het nieuwe seizoen belooft dus veel drama en dat hebben de VIPS ook al een beetje verklapt op social media. Zo is Donny meerdere malen gespot met een andere verleidster en zou ook Rowena het heel gezellig hebben met iemand anders dan Ruud. We moeten nog even wachten, maar vanaf 7 juni kunnen weer genieten van Temptation Island op Videoland.

Bron: Cosmopolitan | Beeld: Still uit video