Na weken vol spanning en sensatie is het langverwachte moment aankomende donderdag eindelijk daar: het laatste kampvuur van ‘Temptation Island VIPS’. Hierbij zien de koppels elkaar na elf verleidelijke dagen weer terug en is het tijd om de échte confrontatie aan te gaan.

Lees ook: Temptations Rosanna: ‘Ik wilde Niels terugpakken en daar heb ik Alex voor gebruikt’

Donny en Amijé, Niels en Rosanna, Ruud en Rowena, en Stefano en Gelina: na bijna twee weken apart van elkaar geleefd te hebben in Mexico, zien de deelnemers elkaar ein-de-lijk weer terug. Het was het moment waarop de koppels aan het begin van de relatietest enorm naar uitkeken, maar is inmiddels een pijnlijke confrontatie geworden die ze liever uit de weg gaan.

Emoties

De eerste beelden van het laatste kampvuur zijn onthuld en in die video is te zien dat de emoties hoog oplopen. Zo halen Niels en Rosanna flink naar elkaar uit, en vloeien de tranen flink bij Amijé en Rowena. Gelina zal geluidsfragmenten te horen krijgen van Stefano’s dream date, en reken er maar op dat ze daar allesbehalve blij mee gaat zijn…

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: Facebook, still uit video