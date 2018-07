Oelala: zijn dit de eerste beelden van Joshua in ‘Adam zkt. Eva VIPS’?

Joshua wist niet alleen Megan en Chloë voor zich te winnen, maar liet menig vrouwenhart sneller kloppen na zijn deelname aan ‘Temptation Island’. Binnenkort komt-ie terug op televisie, in het programma ‘Adam zkt. Eva VIPS’, om naakt op zoek te gaan naar de liefde. En het lijkt erop dat de eerste beelden van zijn deelname eindelijk daar zijn.

Joshua heeft namelijk een tweetal foto’s op zijn Instagram geplaatst, waarop te zien is hoe hij vertoeft in De Filipijnen. Op de ene foto drinkt-ie uit een kokosnoot, op het andere kiekje gebruikt hij het ding om tactisch zijn zaakje te verbergen. Enne, er is geen zwembroekje te bespeuren.

Najaar

Bewegende beelden zijn het helaas niet en er wordt ook nog niet heel veel onthuld, maar toch. Maken de foto’s je nóg benieuwder naar de serie waar Joshua zónder kleding in te zien zal zijn? Nog even geduld, want pas in het najaar is ‘Adam zkt. Eva VIPS’ te zien. Tot dan moeten we het dus maar doen met onderstaande beelden. Prima, toch?

Een bericht gedeeld door – (@temptationislandscoops) op 9 Jul 2018 om 6:29 (PDT)

Een bericht gedeeld door – (@temptationislandscoops) op 9 Jul 2018 om 6:29 (PDT)

Bron: Beautify | Beeld: RTL, Instagram