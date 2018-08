Eerste aflevering The Voice Senior blijkt een succes

The Voice Senior ging gisteravond van start en bleek met bijna 1,6 miljoen kijkers meteen een succes. Hiermee is de seniorenvariant van The Voice het op één na best bekeken tv-programma van de vrijdagavond.

Enthousiast

Inmiddels is het al bijna een jaar geleden dat Talpa bekend maakte te werken aan een nieuwe spin-off van The Voice. Deze vorm, waar je alleen aan mag deelnemen als de 65 jaar en ouder bent, wordt tot nu toe alleen nog in Nederland uitgezonden. Maar het zou ons niets verbazen als het binnen no-time ook door andere landen wordt overgenomen! Aan alle positieve reacties op social media te zien, is een groot deel van Nederland namelijk me-ga enthousiast over deze eerste uitzending.

Winnaar

Na de eerste aflevering van The Voice Senior blijkt er al een topfavoriet onder het publiek te zijn. De 69-jarige Jimi Bellmartin wist met zijn optreden al binnen de eerste paar seconden de coaches voor zich te winnen. Het publiek speculeert zelfs al over een mogelijke winst… De winnaar van The Voice Senior mag een EP opnemen en krijgt deze op vinyl uitgereikt. Daarnaast mag hij of zij optreden op het Muziekfeest van het Jaar in de Ziggo Dome.

Coaches

De coaches die de komende tijd in de draaistoelen plaatsnemen, zijn Angela Groothuizen, Ilse DeLange, Marco Borsato, Gerard Joling en Gordon. Martijn Krabbé en Wendy van Dijk presenteren de show.

Bron: ANP | Beeld: ANP