Miljuschka deelt mooi eerbetoon aan haar moeder Astrid Holleeder

Miljuschka Witzenhausen laat niet vaak wat los over haar moeder Astrid. Als lid van de familie Holleeder is het ook niet makkelijk, zeker niet nu de zaak tegen ‘De Neus’ Willem in volle gang is. Daarom besluit de presentatrice en tv-kok haar lieve mama vandaag eens extra in het zonnetje te zetten.

Liefde

Miljuschka schrijft op haar Instagram: ‘Liefhebben is een groot goed. Ik denk dat je om lief te hebben vanuit thuis het gevoel moet krijgen goed genoeg te zijn en het waard moet voelen om liefde te ontvangen en te geven. Mijn moeder heeft dit gedaan. Het is haar gelukt om binnen vrij lastige omstandigheden mij veilig te laten voelen, zelfvertrouwen te geven en onder haar liefdevolle toezicht mijn vleugels uit te laten slaan.’

Judas

Astrid schreef over haar broer Willem het boek Judas en ook daar is haar dochter trots op. ‘Net zoals op deze foto geeft ze me altijd rugdekking terwijl ik mijn levenspad beloop. Ze is mijn rots in de branding. Door haar dappere daden en boek is ze inmiddels een beetje van heel Nederland. Iedereen heeft een mening over haar, de vrouw die boven alles mijn moeder is.’

‘Doe hetzelfde’

Miljuschka roept iedereen dan ook op om een foto te delen van iemand die je lief hebt. ‘Zodat we de online wereld een iets mooier, positiever plekje kunnen maken.’

Covergirl én columnist

Miljuschka schittert momenteel op de cover van de eerste vernieuwde Flair, die nú in de winkels ligt. Behalve een prachtig interview met nog mooiere foto’s in dit nummer, zul je Miljuschka vanaf nu in ieder uitgave tegenkomen. Ze is namelijk niemand minder dan onze nieuwe columnist. Pak ‘m mee in de winkel nu het nog kan!

