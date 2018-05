De lege stoel naast prins William was dus geen eerbetoon aan prinses Diana

Het was volgens veel mensen een prachtig gebaar: de lege stoel voor Diana naast prins William. Nu blijkt dat deze open plek (helaas) een hele andere reden had.

Er waren in de royal wedding heel wat verwijzingen aanwezig naar Diana. Zo waren er de bloemen, Meghan haar sluier, het bruidsboeket en de lezing van de zus van Diana, Lady Jane Fellowes. Daarnaast droeg Meghan ook nog eens de ring van Lady Di naar de receptie. Maar de empty seat zou wel hét eerbetoon zijn aan de overleden moeder van prins Harry en William.

Queen Elizabeth

Toch is dat jammer genoeg niet waar. Want wie zat er achter de rij van prins William? Juist, niemand minder dan Queen Elizabeth. Het is namelijk een regel dat er niemand in het zicht van de koningin mag zitten. Daarnaast is zij zo ook zelf altijd goed te zien. De plek werd dus om die reden open gelaten, al vinden wij de andere betekenis een stuk mooier.

