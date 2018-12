Een kerstcadeautje: Lil’ Kleine wordt vader

Lil’ Kleine en zijn verloofde Jaimie Vaes zouden in verwachting zijn van hun eerste kindje. Op een video die gedeeld is op de Instagram van ‘RapNieuwsTv’ is te zien dat Vaes tijdens een diner met vrienden foto’s van de echo laat zien.

Lees ook: Voorproefje van The Voice Ali B en Lil Kleine schieten vol door déze woorden van Waylon

Jaimie houdt in de video de echo omhoog, die onder luid gejuich van het gezelschap wordt ontvangen. De woordvoerder van Lil’ Kleine was vanochtend niet voor commentaar bereikbaar, dus het nieuws is verder nog niet bevestigd.

It’s a boy

Naar verwachting krijgt het koppel een jongen. Bij de beelden die werden gedeeld stond namelijk de tekst ‘It’s a boy’. Lil’ Kleine heeft eerder al laten weten dat hij graag vader zou willen worden.

Bruiloft

Hij heeft sinds 2017 een relatie met Jaimie Vaes en gaat in 2019 trouwen. “We willen in mei trouwen, maar we hebben nog geen exacte datum”, zei de 24-jarige rapper eerder. Hij ging afgelopen augustus op Ibiza tijdens het verjaardagsfeest van zijn vriendin op één knie.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron & Beeld: ANP