In je agenda: Edwin Evers keert voor een week terug op de radio

Edwin Evers liet ongeveer een maand geleden al doorschemeren dat-ie in 2020 wellicht weer op de radio te horen zou zijn, maar het moment blijkt toch al eerder daar te zijn. Vanaf maandag is de muzikant voor een week terug, op ‘Radio 10’.

Speciaal voor de Top 4000 op Radio 10 kruipt Edwin Evers weer voor een week weer in de huid van radio-dj. Tussen 14.00 en 16.00 uur presenteert hij aankomende week het programma, zo verklapt hij vrijdagochtend in het radioprogramma Ekdom in de Morgen van Gerard Ekdom (41).

Top 4000 met Edwin Evers

Ekdom had eind november al aan Evers gevraagd of hij mee wou doen met de Top 4000, en na even nadenken had de voormalig 538-dj daar wel oren naar. “Gerard overviel me een tijdje geleden een beetje met zijn vraag, maar ik vind het een leuk en spontaan idee. Ik heb de Top 4000 de afgelopen jaren al gevolgd en ik heb wel iets met een hitlijst waarin zo’n beetje alle gave pophits van de afgelopen vijftig jaar te horen zijn! Ik kijk ernaar uit om volgende week voor één keer deze lijst te presenteren op Radio 10.”

Tijdelijke of vaste comeback?

Edwin Evers stopte vorig jaar na 21 jaar met zijn ochtendshow Evers Staat Op. Of zijn optreden bij Radio 10 betekent of hij weer vaker in actie zal komen, moet nog blijken. Onlangs zei de dj dat hij nog geen plannen heeft om vast terug te keren op de radio, maar meer ziet in tijdelijke zaken.

‘Ik verveel me geen seconde’

Sinds zijn sabbatical zit Edwin in ieder geval niet stil. “Ik vul mijn dagen met muziek maken, het voorbereiden op mijn theatershows en het schrijven van liedjes”, zei hij eerder in De Wereld Draait Door. “Ik verveel me geen seconde.” Dat blijkt wel uit zijn berichten op Instagram. Zo is hij onlangs nog naar Bonaire en Curaçao geweest om op te treden met zijn Edwin Evers Band.

Bron & beeld: ANP