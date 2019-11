The return of the ochtendshow-king? Edwin Evers gaat voor radio-comeback

Hoewel Edwin Evers eind vorig jaar zijn radiomicrofoon aan de wilgen hing, lijkt deze beslissing wellicht niet van lange duur. De voormalig 538-dj zei dinsdag in ‘De Wereld Draait Door’, waarin hij in de uitzending door Giel Beelen werd gebeld, dat hij denkt dat hij volgend jaar weer op de radio te horen is.

Kruipt het bloed waar het niet gaan kan?

Edwin vertelde dat hij vaak de vraag krijgt wanneer en of hij nog terugkeert. Het antwoord op de vraag laat hij afhangen van zijn gevoel, maar wel zei de dj ergens te denken dat hij in 2020 weer te horen is. “Als iemand me nog wil hebben.”

Weer een ochtendshow?

Dat Edwin weer samen met Nederland ‘op gaat staan’ in de alle vroegte, verwachten we niet. Na 21 jaar lang de ochtendshow te hebben gepresenteerd, was het tijd voor andere dingen. Normale nachten maken bijvoorbeeld, of gewoon gezellige avonden hebben, zonder steevast op ‘kinderbedtijd’ – om 20.00 uur – onder de wol te hoeven kruipen. Wordt Edwin dan misschien de nieuwe held van de middagradio? Met Evers de file door? Wij zien het in ieder geval wel zitten.

‘Ik verveel me geen seconde’

Sinds zijn sabbatical zit Edwin in ieder geval niet stil. “Ik vul mijn dagen met muziek maken, het voorbereiden op mijn theatershows en het schrijven van liedjes. Ik verveel me geen seconde.” Dat blijkt onder meer uit z’n laatste Instagrampost, waarin hij de #wereldzonderjouchallenge van zangeres Trijntje Oosterhuis zegt aan te gaan, nadat zij hem daarvoor ‘uitdaagde’.

