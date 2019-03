Dat belooft wat: Edsilia Rombley geeft gastoptreden bij concert Glennis Grace

Lees ook

“Ik ben gevraagd met Glennis te zingen en dat doe ik natuurlijk met liefde!”, aldus de enthousiaste Edsilia in een video op Twitter.

Whitney – a tribute by Glennis Grace

In september geeft Glennis Grace een concert dat speciaal in het teken staat van superster Whitney Houston. Dat deed de zangeres vorig jaar ook al, maar wegens groot succes staat ze opnieuw met Whitney – a tribute by Glennis Grace in Ahoy Rotterdam. Voor het extra concert op 8 september kun je nu via de voordeelpagina van Flair kaarten kopen. Dat wil je niet missen, toch?

