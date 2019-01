Edsilia Rombley showt afgeslankte lichaam en wordt overspoeld met complimenten

Edsilia Rombley is flink wat kilo’s kwijt! Dat is te bewonderen op nieuwe foto’s die ze op Instagram plaatste. Ook bij RTL Boulevard verschijnt de zangeres in een waanzinnige afgeslankte versie, en wauw, wat ziet ze er goed uit!

Lees ook: Wauw: Trijntje Oosterhuis showt wespentaille om jaloers op te zijn

Edsilia geeft wel aan dat haar afvalrace lang niet altijd makkelijk ging. Het was volgens haar zelfs ‘de hel’. De zangeres moest namelijk wel heel veel groenten eten en daar was ze soms niet zo blij mee. Zeker omdat ze weet dat ze zelf heel lekkere bami en nasi kan klaarmaken.

Gezond

Toch is het haar uiteindelijk meegevallen. Ze vertelt aan RTL Boulevard: ‘Ik ben nu een ster in het maken van groenten, want je wordt er wel handig in als je weet dat je heel veel groenten moet eten. Dan ga je wel experimenteren en alles op een lekkere manier klaarmaken, en dat is eigenlijk niet tegengevallen, uiteindelijk.’

Complimenten

De volgers van Edsilia reageren vol lof onder een tweetal kiekjes van de zangeres. ‘Wauw, wat ben je slank!’, klinkt het. En: ‘Wat een figuur, zeg!’

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: RTL Boulevard, Libelle.nl | Beeld: ANP, Instagram