Ontzettend knap: Edsilia Rombley is maar liefst 19 (!) kilo afgevallen

Dat Edsilia Rombley er fantastisch uitziet, valt niet te ontkennen. Ze heeft de strijd tegen de kilo’s keihard gewonnen en daar heeft de miraculeuze metamorfose van schoonzus Trijntje een belangrijke rol in gespeeld.

Edsilia worstelde al een tijdje met haar gewicht en besloot uiteindelijk dezelfde afvalmethode als Trijntje te hanteren. “Negentien kilo ben ik afgevallen”, onthult ze aan Story. “Vorig jaar september ging bij mij de knop om. Ik vond dat ik te zwaar was. Mijn moeder was het er absoluut niet mee eens. Ze zei dat ik juist prachtig was. Maar ik voelde me niet meer lekker in mijn vel zitten.”

Stabiel gewicht

Nadat Trijntje maar liefst 24 kilo kwijt was geraakt met Alizonne Therapie, besloot Edsilia zich er ook aan te wagen. “Ik wilde hooguit dertien, veertien kilo afvallen. Dan zou ik zeventig kilo wegen”, aldus de zangeres. “Maar ik bleef afvallen en het ging zo makkelijk dat ik ben doorgegaan. Inmiddels heb ik aleer een tijdje een stabiel gewicht en ben ik in totaal negentien kilo kwijtgeraakt.”

Hel

Wel gaf Edsilia eerder toe dat ze haar afvalrace soms “de hel” vond. Ze moest namelijk heel veel groenten op het menu zetten en was daar niet altijd even blij mee. Uiteindelijk vond ze haar draai. “Ik ben nu een ster in het maken van groenten, want je wordt er wel handig in als je weet dat je heel veel groenten moet eten”, zei ze eerder tegen RTL Boulevard. “Dan ga je wel experimenteren en alles op een lekkere manier klaarmaken, en dat is eigenlijk niet tegengevallen, uiteindelijk.”

Bron: Story.nl | Beeld: ANP, Instagram