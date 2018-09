Ed Westwick (a.k.a. Chuck Bass) is weer single!

Wat een nieuws! Ed Westwick, die vooral bekend is als Chuck Bass in Gossip Girl, is weer op de markt. Volgens het Britse tijdschrift The Sun hebben hij en Jessica Serfaty besloten een einde aan hun relatie te maken.

Lees ook: OMG! Ed Westwick is té schattig tijdens zijn auditie voor Chuck Bass in Gossip Girl

Volgens The Sun houden de twee nog steeds veel van elkaar. Ze moesten alleen afstand nemen om meer tijd te kunnen steken in hun carrière en om aan zichzelf te kunnen werken. ‘Ze praten nog steeds,’ vertelt een anonieme bron aan The Sun, ‘maar Jess is bezig met een film en heeft de laatste tijd veel tijd doorgebracht met fotograferen.’ Het topmodel zou al vertrokken zijn uit hun woning in Los Angeles.

#MeToo

De twee hebben het afgelopen jaar veel meegemaakt. Ed Westwick werd tijdens de #MeToo-discussie beschuldigd van seksueel misbruik. Dit kostte hem destijds zijn baan. Anderhalve maand geleden werd bekend dat er niet genoeg bewijs is en dat de acteur daarom niet vervolgd zal worden. Jessica Serfaty steunde hem in deze moeilijke periode.

Het koppel was anderhalf jaar samen.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: RTL Boulevard / The Sun | Beeld: ANP