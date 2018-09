Zanger Ed Struijlaart in 538-studio: ‘Mijn vriendin wordt zo ingeleid’

Vanmorgen werden luisteraars van Radio 538 getrakteerd op een live-optreden van zanger Ed Struijlaart, onder meer bekend van zijn nummer Make It On Your Own. Hartstikke leuk natuurlijk, maar tijdens de uitzending bleek dat Ed stiekem veel belangrijkere dingen te doen had dan muziek maken in de studio.

Lees ook

Last van (licht) urineverlies na je bevalling? Krijg de controle terug dankzij deze tips

‘Het kan elk moment gebeuren’

“Ik voel me best wel oké, maar wel een beetje gespannen”, aldus de ietwat nerveuze zanger vlak voor zijn optreden bij Evers Staat Op, waar hij zijn nieuwe single Guitar kwam laten horen. “Ik word namelijk binnenkort vader. En dat kan elk moment gebeuren, zeg maar.”

‘Ik kom even een liedje spelen’

Als hem gevraagd wordt ‘hoe snel dan’ biecht hij op: “Mijn vriendin is vanochtend opgenomen in het ziekenhuis en daar wordt ze ingeleid”. Het team in de radiostudio barstte vervolgens in lachen uit. “Wat doe je hier, man?!”, riep Edwin Evers vervolgens vol ongeloof. Daarop volgde het nonchalante antwoord: “Ik kom even een liedje spelen.” Volgens de zanger was hem verzekerd dat de baby niet voor het middaguur zou komen.

Het zal je maar gebeuren

Van het nieuws leek Edwin zelfs zenuwachtiger te worden dan de vader in spé zelf. “Laten we in godsnaam opschieten met je optreden. Ik wil het niet op mijn geweten hebben dat straks kleine Struijlaart er al is!”, aldus de dj.

Gezinsuitbreiding

Ed Struijlaart en zijn vriendin Vanessa Hofstra hebben samen al een kindje, dochter Lizzy van twee. Of het nieuwste gezinslid inmiddels geboren is, is nog niet bekend.

Lekker gespeeld, Ed! En nou als de sodemieter naar vrouwlief 😂 — Flows On (@flowsonmusic) September 4, 2018

Oké de buren zijn wakker😂 Zo'n heerlijk nummer! Succes met deze spannende dag vandaag😊 @EdStruijlaart …#standjeburenruzie — Ilonavanimp (@ilonavan_imp) September 4, 2018

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: Hollandse Hoogte