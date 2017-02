Ed Sheeran: ‘Taylow Swift is een controlfreak!’

Het is geen geheim dat Ed Sheeran en Taylor Swift een hechte vriendschap hebben. De twee delen lief en leed, maar toch heeft Sheeran onthuld dat Taylor nooit nieuwe muziek naar hem zal opsturen voordat ze het uitbrengt.

Nieuwe muziek

In een interview dat door Just Jared is opgepikt, laat de Shape Of You-zanger weten dat hij nog nooit eerder dan haar fans nieuwe muziek van Taylor te horen heeft gekregen. “Ze zal mij nooit nieuwe nummers opsturen, nee. Ik krijg soms wel iets te horen, maar dan moet zij er wel zelf bij zijn.”

Koffertje

Hij legt naast dit statement ook nog uit hoe Taylor het klaarspeelde dat hun samenwerking, Everything Has Changed, niet uitlekte. “Ik weet nog dat we het lied in 2012 opnamen voor haar album Red. Ik was in San Francisco en Taylors team stuurde iemand met een gesloten koffertje, met daarin een iPad, om mij het lied te laten horen”, vertelt Ed. “Diegene vroeg aan mij of ik blij was met het resultaat, waarop ik antwoordde met ‘ja’. Vervolgens werd het koffertje dichtgedaan en nam hij het vliegtuig weer terug.”

Ed Sheeran brak met zijn nummer Shape Of You allerlei records. Zijn nieuwe album รท (Divide) komt begin maart uit. Ook kondigde de zanger afgelopen week zijn nieuwe wereldtour aan. Binnen de kortste keren waren zijn shows in Nederland uitverkocht. Heb jij een kaartje weten te bemachtigen?

Bron: Telegraaf

