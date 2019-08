Jammer! Ed Sheeran last muzikale pauze in (maar wel om een hele speciale reden)

Na twee jaar lang toeren over de hele wereld met zijn Divide-tour last Ed Sheeran een stop in van 1,5 jaar. Dat maakte de zanger bekend tijdens zijn allerlaatste concert van de reeks, in zijn woonplaats Ipswich. Dit meldt The Sun.

De 28-jarige Sheeran wil de komende periode tot rust komen en tijd met zijn vrouw Cherry Seaborn doorbrengen. Ed en zijn jeugdliefde trouwden na jarenlang samenzijn in december 2018 en zouden een gezin willen stichting.

Als een pijnlijke break-up

“Dit is een bitterzoet moment voor mij en veel mensen backstage. We zijn twee jaar lang op tournee geweest en dat komt nu tot een einde. Het voelt alsof je het uitmaakt met je geliefde met wie je al een tijd samen bent. Dit is het laatste concert dat ik geef voor de komende achttien maanden”, aldus Ed, die tijdens zijn Divide-tour meer dan 250 shows gaf.

Dit bericht bekijken op Instagram Ipswich night #3 ! 📸 @zakarywalters #dividetour Een bericht gedeeld door Ed Sheeran (@teddysphotos) op 26 Aug 2019 om 9:55 (PDT)

Following the end of his record-breaking world tour, Ed Sheeran has revealed he will be taking an extended break from music to spend time with childhood sweetheart and wife Cherry Seaborn, who he married in December 2018. https://t.co/uDPW10WFuT pic.twitter.com/h080XC96uP — InsightScoop.ng (@insightscoopng) August 28, 2019

Bron: Jinek | Beeld: Still