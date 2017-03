Ed Sheeran breekt Spotify-record met album Devide

Heb jij het nieuwe album ÷ (Devide) van Ed Sheeran ook op repeat staan sinds het uit is gekomen? Dan ben je niet de enige! Want met jou zijn heel veel anderen. Slechts vijf dagen na de lancering is de nieuwe plaat al meer dan 273 miljoen keer gestreamd op Spotify. Een record voor onze favoriete red head!

Met dit bizar aantal streams, heeft de Britse zanger het record gebroken voor beste openingsweek van een album ooit op de streamingsdienst Spotify. De vorige recordhouder was zanger The Weeknd met zijn album Starboy. Dit album werd na de release binnen zeven dagen 223 miljoen keer gestreamd.

Ook blijkt dat de zestien meest gestreamde nummers op Spotify állemaal afkomstig zijn van de Britse Ed Sheeran. Zijn singles Shape Of You en Castle On The Hil waren beiden al een groot succes wereldwijd, dus we hadden een knaller van een album wel verwacht. Een woordvoerder zegt over de release van het album tegen BBC: ”Je mag zeggen dat Ed Sheeran deze week bijna Spotify heeft platgelegd!”

Mocht je nog niet overtuigd zijn van de briljante muzikaliteit van Sheeran, dan raden we je aan om onderstaande video even te bekijken. Want zingen, dat kan ‘ie. Gotta love Ed!

