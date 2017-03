Ed Sheeran binnenkort te zien in déze serie

Niemand minder dan Ed Sheeran zal binnenkort te zien zijn op televisie – als acteur! De zanger scoort hit na hit met zijn muziek, maar gaat zich nu van een hele andere kant laten zien. De Brit zal namelijk in het zevende seizoen van Game Of Thrones te zien zijn!

De makers van de hitserie lieten weten de zanger al jaren te willen strikken voor een gastrol, maar dat het eerder nog niet gelukt was. Dit vertelden ze op het festival SXSW in Texas weten, waar tevens het nieuws over Sheerans gastrol bekend werd gemaakt.

Voor de acteurs van de serie kwam de gastrol van Ed Sheeran als een grote verrassing. Voor Maisie Williams was de verrassing en verbazing extra groot. De actrice, die in Game of Thrones de rol van Arya Stark vertolkt, liet weten groot fan te zijn van de Britse Ed. Dat ze plots oog in oog met haar idool op de set zou staan, was dan ook een grote shock.

In welke aflevering van het seizoen van Game Of Thrones Ed Sheeran precies te zien zal zijn, is nog niet duidelijk. Wij zijn heel benieuwd hoe hij zal acteren!

Playing the Brit awards tonight, debut-ing something special, tune in x A post shared by Ed Sheeran (@teddysphotos) on Feb 22, 2017 at 9:08am PST

Bron: RTL, Instagram

