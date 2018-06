Voor degenen die een ticket wisten te bemachtigen voor het concert van Ed Sheeran, was het langverwachte moment gisteravond eindelijk daar. En alsof het al niet exciting genoeg was dat de zanger de show kwam stelen, riep hij er halverwege de show nog een héle speciale gast bij.

Niet alleen Ed Sheeran, maar ook Robbie Williams stond op het podium van de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam, en dat zorgde voor een verbaasd maar laaiend enthousiast publiek. Samen zongen de zangers ‘Angels’, een van de wereldhits van Robbie.

Taylor Swift

Het is niet voor het eerst dat Robbie Williams deze verrassingsact doet. Ook tijdens het concert van Taylor Swift in Londen kwam hij zaterdag ineens het podium op. Daar zong hij dezelfde hit met de zangeres.

‘Verrassing van de dag’

Aan het gejoel van de concertgangers was in elk geval te merken dat ze ontzettend verrast waren door de komst van Robbie Williams. En ook op Twitter was het enthousiasme te lezen. ‘Verrassing van de dag!’, schrijft iemand. Een ander tweet: ‘Ed Sheeran! Met surprise act Robbie Williams. Wow, echt niet verwacht zo’n grote naam zomaar ‘gratis’ erbij te krijgen. Echt geweldig!’

Vanavond staat Ed Sheeran nogmaals in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam.

Verassing van de dag! The one and only Robbie williams as the suprise act! And it was sure a big awesome suprise! #robbiewilliams #edsheeran #amsterdamarena pic.twitter.com/4gjfcDzt3k — Natasja Less (@NatasjaLess) 28 juni 2018

Ed sheeran! Met suprise act Robbie williams. woh echt niet verwacht zo een grote naam zomaar “gratis” erbij 😮 Gilde hele boel bij elkaar hahaa , echt geweldig! filmpjes enz ervan staan verder op me insta if interested ; ) #edsheeran #amsterdamarena pic.twitter.com/nYtIlpG0QF — Natasja Less (@NatasjaLess) 28 juni 2018

Beeld: YouTube, ANP